O que é a Síndrome de Munchaüsen, condição da personagem de Jade Picon?

Há uma semana e meia no ar, “Travessia”, nova novela das nove da TV Globo, virou notícia muito antes de sua estreia pela polêmica escalação da influenciadora Jade Picon para o papel de Chiara, descrita como rica, mimada e a personagem principal na trama de Gloria Perez. Mas, acordo com informações internas da emissora, a estreante enfrentará mais um desafio, além da inexperiência: interpretar uma personagem que apresenta a Síndrome de Munchaüsen, condição com a qual Chiara, já dependente de substâncias químicas controladas, deverá ser diagnosticada.

Em entrevista a VEJA, Daniel Martins de Barros, psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), explica o que é o transtorno e o que devemos esperar dessa personagem sob o aspecto dessa condição de saúde.

O que é a Síndrome de Munchaüsen?

A pessoa que a manifesta cria sintomas em si mesma. Ela não imagina e nem tem um sintoma psicológico, mas há uma simulação, de diferentes maneiras, para parecer que está doente, requerendo atenção.

Qual a diferença entre imaginar e simular os sintomas?

Quando o paciente imagina, ocorre o chamado transtorno somatoforme. Nesse caso, não há uma doença física, mesmo ele apresentando certos sintomas. Já na Síndrome de Munchaüsen, também conhecida como transtorno factício, ele tem consciência de que não apresenta enfermidade, mas a simula por meio da injeção de substâncias, por exemplo. Entretanto, a motivação não é tão clara. Quando alguém mente que está doente para não ir à escola há um objetivo e nenhum transtorno. Em Munchaüsen não é tão consciente.

Embora não sejam tão evidentes, quais as motivações que estão por trás da síndrome?

Há um ganho emocional e afetivo em se colocar no lugar de ser cuidado. Ao se apresentar como doente, a pessoa ganha muita atenção, intervenção e gentilezas. Isso, de alguma maneira, pode ser recompensador. Porém, como dito antes, não é algo planejado.

Há tratamento?

Ele é feito principalmente com psicoterapia. O objetivo é encontrar as motivações e desfazer a cadeia de recompensa que ocorre no inconsciente do paciente.

Quais as principais diferenças para esta versão da síndrome para a da Munchaüsen por procuração?

Na Munchaüsen por procuração, o indivíduo induz a ocorrência de sintomas em outra pessoa, como pais em filhos. Nesse caso, os mesmos ganhos emocionais são os mesmos, mas apenas em quem não está sendo incapacitado por medicamentos.

Quais são os desafios que Jade irá encontrar ao viver um personagem com Munchaüsen?

Fugir de esclarecimentos fáceis. “Ela está fazendo isso porque…”, por exemplo. Sempre buscamos explicação e deixar um enredo sem ela é angustiante. Contudo, na prática, isso acontece. Por isso, lidar com pacientes que apresentam a síndrome é sempre difícil. Não apresentar uma saída simples será o maior obstáculo da trama.

