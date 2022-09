O que a hora de comer tem a ver com o humor?

Um novo estudo realizado por pesquisadores do Brigham and Women’s Hospital, nos Estados Unidos, apontou relação entre os horários das refeições e impactos para a saúde mental. Após analisar pessoas que se alimentavam durante o dia e à noite e um grupo com refeições diurnas, os cientistas descobriram que os níveis de humor ligados à depressão e à ansiedade aumentaram 26% e 16%, respectivamente, apenas entre voluntários que faziam a alimentação diurna e noturna, um indício de que as refeições diurnas podem ser uma estratégia para ajudar trabalhadores por turnos e pessoas com distúrbios do ritmo circadiano.

O estudo, publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, foi realizado com 19 participantes, divididos aleatoriamente em dois grupos. Eles foram submetidos a um protocolo que simulou quatro dias, mas cada um com a duração de 28 horas. No último dia, os ciclos comportamentais foram invertidos em 12 horas para que os participantes vivenciassem o trabalho noturno. Havia um grupo de controle que se alimentava como os trabalhadores por turnos e outro que fazia as refeições durante o dia. Na pesquisa, indicadores de humor de depressão e ansiedade foram medidos a cada hora.

“Nossas descobertas fornecem evidências para o momento da ingestão de alimentos como uma nova estratégia para minimizar potencialmente a vulnerabilidade do humor em indivíduos que sofrem de desalinhamento circadiano, como pessoas que trabalham por turnos, experimentam jet lag ou sofrem de distúrbios do ritmo circadiano”, disse, em comunicado, um dos autores do estudo, Frank Scheer, diretor do Programa de Cronobiologia Médica na Divisão de Sono e Distúrbios Circadianos de Brigham.

Segundo os pesquisadores, os profissionais que trabalham por turnos, que atuam em serviços essenciais, como fábricas e hospitais, representam, ao menos, 20% da força de trabalho. O problema é que esses trabalhadores acabam sofrendo impactos no relógio biológico e fazem parte de um grupo com 25% a 40% mais risco de apresentar ansiedade e depressão.

“Nosso estudo se soma a um crescente corpo de evidências, descobrindo que estratégias que otimizam o sono e os ritmos circadianos podem ajudar a promover a saúde mental”, afirmou Sarah Chellappa, também autora da pesquisa.

