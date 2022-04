O mistério da XE, nova subvariante do coronavírus

A ômicron, variante do SARS-CoV-2, vírus que causa a Covid-19, desenvolveu mais uma subvariante. Trata-se da XE, que segundo registro da Organização Mundial da Saúde (OMS), é dez vezes mais transmissível do que a BA.2. A boa notícia é que assim como as anteriores BA.1, BA.2, a nova cepa não parece fazer explodir casos graves, e por isso, não causa aumento de internação ou mortes. É fato que a três subvariantes – BA.1, BA.2 e XE são, respectivamente, uma mais contagiosa do que a outra, porém, sem causar infecções graves. Um comportamento que está sendo estudado, mas esperado pela própria evolução natural dos vírus, que tendem a criar subvariantes mais transmissíveis, em busca de mais hospedeiros, mas cada vez menos letais, como forma de garantir sua sobrevivência e adaptação permanente ao meio.

Essa pode ser uma explicação, por exemplo, para a estagnação dos números de casos diários nos Estados Unidos. Nas últimas duas semanas, o país mantém índices estáveis, caindo cerca de 1%, mesmo com as subvariantes da ômicron dominantes no país. Por outro lado, em grande parte da Europa, os casos aumentaram no mês passado justamente por conta da disseminação da BA.2. Especialistas esperavam um padrão semelhante, mas não aconteceu. “Não decolou”, disse Michael Osterholm, epidemiologista da Universidade de Minnesota.

Segundo especialistas, existem algumas explicações possíveis já que os Estados Unidos não possuem altas taxas de vacinação. Uma delas é a imunidade criada tanto pela adesão às vacinas nas partes liberais do país quanto a imunidade natural adquirida após a infecção nas comunidades mais conservadoras, que vivem normalmente, desprezando os efeitos da Covid-19. É claro que nem tudo são flores e muitas pessoas pagaram um preço alto por isso com altas taxas de mortalidade pela doença. Mas quem sobreviveu à infecção, desenvolveu uma boa proteção imunológica. De acordo com Andy Slavitt, ex-conselheiro de Covid-19 da Casa Branca, cerca de 45% dos americanos foram infectados pelo vírus e suas variantes. “A maior parte da Europa tem sido bastante avessa à Covid”, disse William Hanage, epidemiologista da Universidade Harvard, em um episódio do podcast “In the Bubble”. “Enquanto partes dos Estados Unidos têm sido bastante curiosas sobre a doença. Acredito que os casos aumentem no país em breve, mas não acho que será tão dramático quanto na Europa”.

Os números americanos também atestam que o aumento de testes, em especial, os que podem ser feitos em casa diminuíram a incidência de casos no país. Mas o acesso reduzido para as pessoas de baixa renda também impactou no resultado, o que levanta a possibilidade de que os casos de Covid-19 realmente estejam aumentando, mas sendo subnotificados. “Esse é um problema real. Algumas partes do país estão dramaticamente subnotificando casos”, disse Scott Gottlieb, ex-conselheiro da Food and Drugs Administration (FDA).

Mesmo que altos níveis de imunidade tenham impedido o aumento dos casos até agora, o efeito pode não ser permanente. Embora 55% da população americana não tenha sido infectada pela Covid-19, a imunidade pode diminuir com o tempo. “Pode ser muito cedo para observar qualquer sinal”, afirmou Jennifer Nuzzo, epidemiologista da Brown University.

Osterholm, epidemiologista de Minnesota, lamentou que muitos cientistas, jornalistas e leigos exagerem sobre o que realmente sabemos sobre a Covid-19. Seu exemplo favorito é a variante Alpha, que varreu Michigan e Minnesota no ano passado, e depois desapareceu, sem causar aumento de casos em outras partes do país. Assim como a BA.2, dominante na Índia, África do Sul e alguns outros países, não está promovendo um aumento de casos. “Mas de todas as variantes, apenas a ômicron original era tão contagiosa que se espalhou pelo mundo de maneiras previsíveis”, disse o médico. “As outras surgiram e recuaram de maneiras misteriosas, assim como um incêndio florestal pode desaparecer sem queimar uma floresta inteira”, completou.

Independentemente do aumento de casos ou a disseminação de novas variantes, os especialistas continuam seus esforços em alertar para a importância das vacinas. Segundo os médicos e a comunidade científica, a imunização primária e doses de reforços são a única maneira de salvar vidas.