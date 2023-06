O inverno chegou! Por que dormimos mais nessa estação?

Aquela luta para sair da cama nos das mais frios não é preguiça por si só. Novas pesquisas sugerem que, embora os seres humanos não hibernem como outros animais, podemos precisar de mais sono durante o inverno. É o que constatou um experimento publicado na revista acadêmica Frontiers in Neuroscience.

O sono se inicia logo quando fechamos os olhos, mas passamos por várias fases até chegar ao estágio REM, do inglês Rapid Eye Movement, que significa “movimento rápido dos olhos”. Trata-se de uma etapa mais profunda, momento em que o corpo realmente consegue relaxar. E é no inverno que as pessoas mais alcançam esse estágio. Essa foi a descoberta dos cientistas ao avaliar pessoas com problemas para dormir.

Outro tópico abordado da análise foi o tempo total de sono, que parece ser cerca de uma hora a mais no inverno do que no verão. No entanto, a faixa de sono REM – conhecido por estar diretamente ligado ao relógio circadiano, que é afetado pela mudança de luz – foi 30 minutos superior no inverno do que no verão, mesmo em uma população urbana com dificuldades relacionadas ao sono.

No estudo, foram recrutados 292 pacientes que passaram por exames chamados de polissonografias, em que se passa uma noite dormindo numa clínica sendo monitorado por aparelhos e médicos. O método é realizado regularmente em pessoas que apresentam queixas relacionadas ao sono ou suspeita de apneia e insônia.

Os pesquisadores dizem que, se as descobertas da experiência puderem ser replicadas em pessoas com sono saudável, forneceriam a primeira evidência da necessidade de ajustar os hábitos de sono à estação – talvez indo dormir mais cedo nos meses mais escuros e frios.

“A sazonalidade é onipresente em qualquer ser vivo neste planeta”, disse Dieter Kunz, autor do estudo. “Em geral, as sociedades precisam ajustar os hábitos de sono, incluindo duração e tempo de acordo com a estação, ou ajustar os horários escolares e de trabalho às necessidades fisiológicas sazonais”, completou o pesquisador da Clinic for Sleep & Chronomedicine do Hospital S.t Hedwig, na Alemanha

