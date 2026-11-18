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O Mounjaro, à base de tirzepatida, revoluciona o tratamento da obesidade e diabetes tipo 2, com benefícios além da perda de peso. Sua ação anti-inflamatória e cerebral abre portas para novas aplicações, como apneia do sono, gordura no fígado, osteoartrite, psoríase e até dependência alcoólica. Explore as promissoras indicações.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Poucos medicamentos participaram de uma revolução científica, econômica e comportamental como o Mounjaro. Desenvolvido pela farmacêutica americana Eli Lilly, o remédio à base de tirzepatida provou-se seguro e eficaz no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Mas, além de ajudar a perder cerca de 20% do peso corporal e equilibrar a glicemia, os médicos passaram a notar outros benefícios do uso, alguns deles de forma independente da perda de peso em si.

O Mounjaro é uma caneta de uso semanal que imita dois hormônios envolvidos na regulação do metabolismo, o GLP-1 (também mimetizado pela semaglutida) e o GIP. A dupla atuação permite controlar melhor o apetite e leva ao emagrecimento.

Nesse contexto, duas ações da medicação chamam a atenção. Em primeiro lugar, ela também age no cérebro em áreas como o sistema de saciedade e o de recompensa. Depois, tem um efeito anti-inflamatório, o que contribui para a proteção de órgãos como o coração e os rins.

Esse combo de propriedades tem estimulado os cientistas a testar outras indicações clínicas para a tirzepatida. Hora de conhecer algumas das principais.

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Apneia do sono

Essa indicação já até passou da fase de testes. O Mounjaro foi aprovado, inclusive no Brasil, para o quadro marcado por interrupções no fluxo de oxigênio durante o sono.

No caso, a tirzepatida ajuda a controlar o problema devido à perda de peso, e os pesquisadores investigam outros mecanismos de ação mais diretos.

Estudos comprovaram que a droga reduz o número de paradas na respiração ao longo da noite, o que se traduz em menor risco cardiovascular e mais qualidade de vida.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Gordura no fígado

A doença metabólica hepática não se resume a um depósito de gordura no órgão. Aumenta o risco de falência do fígado e inclusive de problemas cardíacos. Como está atrelada à obesidade e ao diabetes tipo 2, logo os especialistas pensaram em verificar o impacto hepático do Mounjaro.

Pesquisas mostram que, assim como a semaglutida (já aprovada para tratar gordura no fígado), a tirzepatida tem potencial para diminuir o estoque gorduroso e a inflamação hepática, resguardando o paciente.

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Osteoartrite

Mais uma frente de batalha para o Mounjaro. Um trabalho recente comprovou que a medicação melhora as dores e a mobilidade no joelho de pessoas acima do peso com artrose.

A redução da sobrecarga mecânica sobre as articulações e a ação anti-inflamatória responderiam pelos benefícios.

Psoríase

A tirzepatida poderá ser um coadjuvante no tratamento dessa doença inflamatória marcada pelo surgimento de lesões e placas avermelhadas na pele.

Em estudo, ao somar-se ao tratamento com drogas específicas para modular a inflamação cutânea, o remédio potencializou a redução de sintomas.

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Dependência alcoólica

Pacientes em uso de análogos de GLP-1 relatam menor vontade de tomar bebida alcoólica. Diante disso, a indústria apura em ensaios clínicos se medicações como semaglutida e tirzepatida poderiam combater o transtorno por uso de álcool — a dependência da bebida.

Remédios como Mounjaro atuam no sistema de recompensa cerebral, diminuindo a fissura por alimentos ou mesmo álcool. Isso abriu uma avenida para estudos com as canetas mirando comportamentos viciantes. Se o benefício for demonstrado de forma robusta, poderá ampliar a lista de indicações em bula da classe.