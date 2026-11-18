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A tirzepatida, do Mounjaro, foi testada em adolescentes com obesidade em um estudo publicado no JAMA, mostrando resultados promissores na redução do IMC e melhora de indicadores de saúde. O medicamento, porém, apresenta efeitos colaterais como náuseas e diarreia. Embora promissora, a aprovação para uso em adolescentes no Brasil para controle da obesidade ainda não existe e exige acompanhamento médico.

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Depois de a semaglutida, do Wegovy, ser avaliada entre crianças e adolescentes, foi a vez de a tirzepatida, do Mounjaro, ser testada em jovens de 12 a 17 anos.

Publicado no jornal da Associação Médica Americana, o JAMA, o estudo SURMOUNT-ADOLESCENTS botou à prova a caneta semanal em 160 jovens com obesidade, acompanhados em seis países.



Durante 72 semanas, dois terços receberam a injeção do medicamento (maior dose tolerada, até 15mg) e um terço recebeu placebo – picadas sem princípio ativo para fins de comparação. Todos tiveram orientação de alimentação e atividade física.

Vale conhecer quem são esses jovens. Tinham entre 12 e 17 anos, com média de 14 anos e meio. Seis em cada dez eram meninas. Crianças que ainda não haviam entrado na puberdade foram excluídas.

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Os pesquisadores usaram a escala de Tanner, que classifica o amadurecimento do corpo em cinco estágios. Cerca de 45% estavam no meio do caminho, nos estágios 2 a 4, e 55% já haviam completado o desenvolvimento puberal. Entre as meninas, 62% tinham o corpo totalmente maduro; entre os meninos, 43%.

O resultado chama atenção. Quem usou tirzepatida reduziu o índice de massa corporal (IMC) em 18,5%, em média. No grupo placebo, o índice subiu levemente. Quase metade dos jovens tratados teve queda de pelo menos 20% no IMC, e mais da metade deixou de se enquadrar na faixa de obesidade.



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A resposta é semelhante à observada em adultos e numericamente superior à registrada com a semaglutida em estudo parecido com adolescentes. Por se tratar de pesquisas diferentes, essa comparação pede cautela.

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Os ganhos não ficaram restritos à balança. A cintura encolheu cerca de 16 centímetros. Pressão arterial, triglicerídeos e insulina de jejum caíram, e o colesterol HDL, o chamado “bom”, subiu. Os adolescentes também relataram mais conforto físico no dia a dia, o que, nessa fase da vida, pesa tanto quanto qualquer exame de sangue.

Quanto aos efeitos colaterais, cerca de metade dos jovens tratados teve vômitos ou náuseas, e quase 45% tiveram diarreia. Na maioria das vezes, os sintomas foram leves ou moderados, mas cerca de 9% abandonaram o remédio por causa deles. Houve casos de cálculo na vesícula, um risco já conhecido com esse tipo de medicamento quando o peso cai rápido.

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Outro ponto exige atenção. Cinco adolescentes do grupo da tirzepatida relataram pensamentos suicidas, a maioria passivos, sem plano ou intenção. Todos tinham histórico psiquiátrico prévio, e nenhum caso foi grave. O estudo não permite afirmar que o remédio tenha causado esses episódios, e grandes análises em adultos não mostraram aumento de risco. Ainda assim, adolescentes com obesidade têm mais depressão do que seus pares, e a saúde mental precisa ser acompanhada de perto.

Crescimento e puberdade evoluíram de forma semelhante nos dois grupos, uma notícia tranquilizadora. Há, porém, uma ressalva: mais da metade dos participantes já tinha completado o desenvolvimento puberal ao entrar no estudo, o que limita as conclusões para os mais jovens.

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As perguntas mais importantes continuam em aberto. Setenta e duas semanas são pouco tempo diante de uma doença crônica que pode acompanhar a pessoa por toda a vida. O que acontece quando o tratamento é interrompido? Quais os efeitos de uma década de uso iniciado aos 13 anos?

E o Brasil precisa entrar nessa discussão. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2026, quase 17 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão acima do peso, 7,5 milhões deles com obesidade. Por aqui, a Anvisa autorizou a tirzepatida para menores de 18 anos apenas no tratamento do diabetes tipo 2, a partir dos 10 anos. Para controlar a obesidade em adolescentes, o uso ainda não tem aprovação no e só deve ser considerado com acompanhamento de um especialista.

A ciência está entregando uma ferramenta poderosa. Cabe a médicos, famílias e sociedade decidir como ela será usada. Uma medida que não exclui outras ações fundamentais para mitigar o ambiente obesogênico em que crianças e adolescentes vivem hoje.