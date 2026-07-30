Canetas para o vício? O que diz a ciência sobre o efeito de remédios como Ozempic contra a dependência

Ler Resumo





As canetas de GLP-1, conhecidas pela perda de peso, estão mostrando um potencial surpreendente no combate a vícios como álcool, nicotina e opioides. Atuando no sistema de recompensa cerebral, as medicações já demonstram, em estudos iniciais, a capacidade de reduzir fissuras e consumo. Entenda os avanços e os desafios dessa nova fronteira.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As canetas de GLP-1 estão quebrando fronteiras e ganhando, aos poucos, outras indicações além da perda de peso. Já se vislumbra até uma possível aplicação contra vícios.

Há uma base biológica para a proposta que está sendo testada em estudos: essas medicações atuam em receptores do núcleo accumbens, a região do cérebro ligada à recompensa, e parecem reduzir a liberação de dopamina provocada por álcool, nicotina e opioides.

Daí o relato repetido de pacientes que usam Mounjaro ou Wegovy e perdem a vontade de beber ou fumar sem nem estar tentando.

Um estudo publicado na revista Addiction, conduzido por pesquisadores da Loyola University, em Chicago, analisou dados de uso real e encontrou, entre pessoas com transtorno por uso de opioides, uma taxa de overdose cerca de 40% menor entre quem usava canetas de GLP-1; entre quem tinha transtorno por álcool, os episódios de intoxicação caíram por volta de 50%. Cabe uma ponderação: foi um estudo observacional — ele mostra associação, não prova causa.

Continua após a publicidade

Já o primeiro ensaio clínico controlado sobre o tema, publicado na JAMA Psychiatry por pesquisadores americanos, avaliou a semaglutida em dose baixa contra placebo (injeções inertes) em pacientes com transtorno por uso de álcool.

Continua após a publicidade

O resultado foi mais modesto que os números observacionais sugerem: caíram a fissura e a quantidade bebida nos dias de consumo, mas a intervenção não aumentou o número de dias sem álcool — uma distinção importante entre “beber menos” e “parar de beber”.

Pesquisas de fase 3, aquela que antecede possíveis aprovações regulatórias, estão em andamento; ainda não se sabe se o efeito se mantém após a suspensão do medicamento.

Continua após a publicidade

Em suma, as canetas ostentam um potencial para ampliar o tratamento das dependências químicas, mas só depois da finalização e publicação desses trabalhos é que conseguiremos dosar seus efeitos e possíveis indicações.

Um resumo com as notícias mais relevantes do dia, selecionadas para você. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters de segunda a sexta-feira.