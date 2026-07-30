Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

Canetas para o vício? O que diz a ciência sobre o efeito de remédios como Ozempic contra a dependência

Medicamentos são testados no tratamento de dependências químicas como a alcoólica

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h32
Casos de intoxicação por metanol após consumo de álcool estão concentrados em bebidas destiladas
ALERTA Bebida alcoólica surge como a mais prejudicial do ranking (Thinkstock/VEJA)
Continua após publicidade
Canetas para o vício? O que diz a ciência sobre o efeito de remédios como Ozempic contra a dependência Priorizar nos meus resultados Google

As canetas de GLP-1 estão quebrando fronteiras e ganhando, aos poucos, outras indicações além da perda de peso. Já se vislumbra até uma possível aplicação contra vícios.

Há uma base biológica para a proposta que está sendo testada em estudos: essas medicações atuam em receptores do núcleo accumbens, a região do cérebro ligada à recompensa, e parecem reduzir a liberação de dopamina provocada por álcool, nicotina e opioides.

Daí o relato repetido de pacientes que usam Mounjaro ou Wegovy e perdem a vontade de beber ou fumar sem nem estar tentando.

Siga

Um estudo publicado na revista Addiction, conduzido por pesquisadores da Loyola University, em Chicago, analisou dados de uso real e encontrou, entre pessoas com transtorno por uso de opioides, uma taxa de overdose cerca de 40% menor entre quem usava canetas de GLP-1; entre quem tinha transtorno por álcool, os episódios de intoxicação caíram por volta de 50%. Cabe uma ponderação: foi um estudo observacional — ele mostra associação, não prova causa.

Continua após a publicidade

Já o primeiro ensaio clínico controlado sobre o tema, publicado na JAMA Psychiatry por pesquisadores americanos, avaliou a semaglutida em dose baixa contra placebo (injeções inertes) em pacientes com transtorno por uso de álcool.

Continua após a publicidade

O resultado foi mais modesto que os números observacionais sugerem: caíram a fissura e a quantidade bebida nos dias de consumo, mas a intervenção não aumentou o número de dias sem álcool — uma distinção importante entre “beber menos” e “parar de beber”.

Pesquisas de fase 3, aquela que antecede possíveis aprovações regulatórias, estão em andamento; ainda não se sabe se o efeito se mantém após a suspensão do medicamento.

Continua após a publicidade

Em suma, as canetas ostentam um potencial para ampliar o tratamento das dependências químicas, mas só depois da finalização e publicação desses trabalhos é que conseguiremos dosar seus efeitos e possíveis indicações.

Publicidade
TAGS:
álcool
Cérebro
Emagrecimento
Medicamentos
Na Veia
saúde mental
Tratamentos
Vício
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).