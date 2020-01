Mogi das Cruzes recebe notificação de suspeita de coronavírus

A secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, em São Paulo, informou nesta quarta-feira, 29, que monitora um possível caso de coronavírus na cidade. A paciente é uma mulher e tem 22 anos. Ela chegou de Wuhan, cidade considerada o epicentro da doença, no último dia 26 de janeiro.

Em nota, o órgão disse que a jovem foi atendida em um hospital particular, onde foram feitos exames laboratoriais e o material encaminhado para análise na capital paulista.

“Apesar de não apresentar o perfil clínico específico da doença, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu orientação do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo para notificar e monitorar o caso em função do perfil epidemiológico da paciente e do seu recente retorno da cidade epicentro da doença”, diz a secretaria.

Outros casos suspeitos

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quarta-feira, 29, nove casos suspeitos de coronavírus no país. São três casos em São Paulo, dois em Santa Catarina, um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, um no Paraná e um no Ceará. De acordo com o novo boletim, já foram notificados 33 pacientes com quadros suspeitos, mas apenas nove estão em investigação. Os demais foram descartados ou excluídos, por não se enquadrarem nos requisitos definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com a alteração da definição de casos suspeitos – desde ontem (28), todas as pessoas que chegaram da China e apresentaram sintomas respiratórios em cerca de 15 dias entram nessa classificação -, o Ministério interpreta que o número de notificações irá aumentar nos próximos dias. Anteriormente, o quadro só era considerado suspeito se a pessoa tivesse visitado a região de Wuhan ou tido contato com alguém infectado. Boletins da situação epidemiológica do coronavírus no Brasil serão publicados diariamente a partir desta quarta-feira.

Se mais casos forem confirmados até o Carnaval, o Ministério apontou que, inicialmente, não pretende adotar nenhuma medida radical. A principal recomendação será informar a população sobre como prevenir a infecção. Os cuidados são os mesmos do H1N1: evitar contato próximo com pessoas com sintomas de infecção respiratória; lavar frequentemente as mãos com água e sabão e praticar a chamada “etiqueta da tosse” (manter distância ao tossir ou espirrar, usar um tecido para proteger a boca ou o nariz e lavar as mãos em seguida). Mas isso poderá ser revisto a qualquer momento. O ministério ressalta que, como estamos no verão, a probabilidade de circulação intensa do vírus no país, como acontece na China, é pouco provável.

Até o momento, apenas um laboratório faz o teste diagnóstico de coronavírus. Nos próximos dias, dois novos laboratórios ligados do governo serão habilitados a realizar os testes, o que irá aumentar a capacidade de análise de possíveis casos da doença.