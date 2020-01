Ministério da Saúde confirma 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quarta-feira (29), nove casos suspeitos de coronavírus no país. São três casos em São Paulo, dois em Santa Catarina, um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, um no Paraná e um no Ceará. De acordo com o novo boletim, já foram notificados 33 casos suspeitos de coronavírus no país, mas apenas nove estão em investigação. Os demais foram descartados ou excluídos, por não se enquadrarem nos pré-requisitos definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).