Caso de coronavírus no Rio Grande do Sul é descartado

Autoridades locais descartaram o caso suspeito de coronavírus notificado na última terça-feira, 28, na cidade de São Leopoldo (RS).

Natural da cidade gaucha, o homem mora e trabalha na China, mas passa férias no Brasil. Com febre, ele próprio procurou a secretaria de saúde da cidade para contatar o sintoma. Na sequência, ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da cidade e passou a noite em isolamento. O diagnóstico correto, no entanto, foi conhecido nesta quarta-feira, 29, e é de H1N1. Ele deve ser liberado para casa e fará tratamento com o Tamiflu.

Outro caso, no Paraná, também foi descartado nesta quarta-feira, 29. Trata-se de um paciente de 29 anos. Em resposta a VEJA, a secretaria informou que segue investigando um segundo caso suspeito, de uma mulher de 23 anos. Ambos viajaram à China nos últimos dias e apresentaram sintomas como febre e infecção respiratória leve.

