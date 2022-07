Ministério da Saúde recomenda CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos

O Ministério da Saúde recomendou nesta sexta-feira, 15, que estados e municípios utilizem os estoques da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, na vacinação contra a Covid-19 da população de 3 a 5 anos. O anúncio foi feito dois dias depois da inclusão da faixa etária na bula do imunizante, autorizada nesta quarta-feira, 13, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A pasta informou que a decisão foi tomada após reunião com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI) e que o cronograma de entrega das doses adicionais será formalizado em uma nota técnica.

O ministério disse ainda que está em tratativas para a aquisição de novas doses. Em nota enviada nesta quinta-feira, 14, o Instituto Butantan afirmou que espera “que o imunizante seja incorporado ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, de acordo com a demanda necessária e mediante contratação”.

A fabricação da CoronaVac foi interrompida em outubro do ano passado. Segundo o instituto, o último lote foi enviado ao Ministério da Saúde em fevereiro deste ano, totalizando 110 milhões de doses entregues. A produção foi suspensa porque, desde então, não houve mais pedidos.

Também nesta sexta-feira, 15, foi iniciada a imunização das crianças com mais de 3 anos e menos de 5 anos na cidade do Rio de Janeiro. A campanha será realizada até o próximo sábado, 23.

A Anvisa liberou a aplicação do imunizante para a faixa etária, incluindo imunossuprimidos, com a mesma indicação para as demais faixas etárias de dosagem, a formulação e intervalo (de 28 dias entre as doses).

A CoronaVac recebeu autorização da agência para ser aplicada no público com mais de seis anos e que não é imunocomprometido em janeiro deste ano. O imunizante tem autorização para uso emergencial no país, mas deu entrada no pedido de registro no último sábado, 9. O prazo de análise é de 60 dias a partir da solicitação.

