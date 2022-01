Ministério da Saúde incorpora CoronaVac para vacinação de 6 a 17 anos

O Ministério da Saúde anunciou na noite desta sexta-feira, 21, que a CoronaVac foi incorporada ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) para a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, foi aprovado para uso nesta faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 20.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a pasta conta com um estoque de 6 milhões de doses da vacina e os estados têm cerca de 3 milhões de doses da vacina que já podem ser utilizadas em crianças. As redes municipais também têm imunizantes de um balanço está sendo feito para conhecer o montante disponível.

“A gente deu um prazo até segunda para os estados e municípios consolidarem esses dados. É importante a gente ter esse levantamento para que a gente possa fazer uma distribuição mais justa para os todos estados”, explicou Cruz.

Ele disse que conversou com o diretor de logística e a expectativa é de que a distribuição emergencial de doses seja realizada para os estados também na próxima segunda-feira, 24.

Se for necessário, serão adquiridas 7 milhões de doses do Instituto Butantan, que foi consultado na manhã desta sexta-feira, 21, sobre o seu estoque.

O estado de São Paulo já iniciou a vacinação de crianças com as doses da vacina. Neste sábado, 22, a capital paulista vai mobilizar todas as 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para fazer a imunização da população pediátrica.

A CoronaVac, primeira vacina contra a Covid-19 a ser usada no Brasil, recebeu liberação da agência para uso em crianças acima de 6 anos que não sejam imunossuprimidas. O pedido do Butantan era para aplicação no público acima de 3 anos, mas a Anvisa aprovou para uma faixa etária mais velha com base em estudos com o imunizante realizados no Chile.

Para o público pediátrico, a agência indicou o uso da mesma formulação e dose igual à aplicada em adultos. O intervalo entre doses será de 28 dias.