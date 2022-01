Ministério da Saúde consulta Butantan sobre estoque de CoronaVac

O Instituto Butantan recebeu na manhã desta sexta-feira, 21, um ofício do Ministério da Saúde consultando sobre o estoque disponível da vacina CoronaVac, autorizada para uso em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 20.

O instituto informou que tem um estoque de 7 milhões de doses e que o processo de compra e venda do imunizante para a pasta está em negociação. O procedimento é necessário para a incorporação da vacina ao Plano Nacional de Imunizações (PNI).

“Essa quantidade pode aumentar conforme o interesse do governo federal de incluir a Coronavac no PNI”, informou, em nota, o Butantan. O estado de São Paulo adquiriu 8 milhões de doses.

A CoronaVac, primeira vacina contra a Covid-19 a ser usada no Brasil, recebeu liberação da agência para uso em crianças acima de 6 anos que não sejam imunocomprometidas. O pedido do Butantan era para aplicação no público acima de 3 anos, mas a Anvisa aprovou para uma faixa etária mais velha com base em estudos com o imunizante realizados no Chile. O intervalo entre doses será de 28 dias.

Para o público pediátrico, a agência indicou o uso da mesma formulação e dose igual à aplicada em adultos.