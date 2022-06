Ministério da Saúde amplia 2º reforço contra Covid para mais de 40 anos

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 20, que o segundo reforço da vacina contra a Covid-19 será ampliado para a população com mais de 40 anos. O público de 40 a 49 anos apto a receber a dose é de 8,9 milhões de pessoas e o imunizante deve ser tomado quatro meses depois da terceira dose. A pasta explicou que o esquema será considerado completo nesta faixa etária com quatro doses dos imunizantes disponíveis.

A quarta dose, como o reforço adicional ficou conhecido, passou a ser indicada para a população com mais de 50 anos no início deste mês e, até o momento, 27,1 milhões estão com esta dose em atraso.

Em balanço apresentado em coletiva, o ministério informou que, desde o ano passado, 519,8 milhões de doses foram distribuídas, mas 22 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema inicial e não tomaram a segunda dose. Em relação ao primeiro reforço – conhecido como terceira dose e indicado para pessoas com mais de 18 anos -, há 67,7 milhões em atraso.

Diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, Cássia Rangel destacou que as vacinas demonstraram efeito protetor em relação aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19, ajudando a evitar episódios graves e mortes.

“No início do ano, com a ômicron, os vacinados tiveram menos casos de SRAG do que os não vacinados. As pessoas não vacinadas tiveram um risco de ter Covid grave ou ir a óbito entre seis a nove vezes maior do que os vacinados.”