Saúde vai liberar quarta dose da vacina para pessoas com mais de 50 anos

Até a próxima semana, o Ministério da Saúde vai liberar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 a todos que tiverem mais de cinquenta anos e a profissionais de saúde. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, pelo ministro Marcelo Queiroga. A dose poderá ser aplicada quatro meses depois da última injeção.

Medida semelhante foi implantada no dia 18 de maio, quando o Ministério autorizou a aplicação da quarta dose em pessoas com mais de sessenta anos e imunossuprimidos. Antes mesmo da iniciativa do Executivo federal, outros locais haviam liberado a quarta dose para esse público. Entre eles, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro.

Agora, o anúncio do Ministério ocorre em meio ao aumento no número de casos registrado já há cerca de um mês em todo o país. Na quarta-feira, 1º, a prefeitura de São Paulo recomendou a volta do uso de máscaras em lugares fechados, em uma tentativa de interromper o ciclo de crescimento de contaminações na capital paulista.