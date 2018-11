Medicamento para HIV pode ser alternativa para tratar Alzheimer

Um novo estudo, publicado na revista Nature, traz uma esperança contra o Alzheimer. A chave para enfrentar a doença pode estar em um remédio já existente, usado em pacientes com HIV. Os achados apontaram que tanto o vírus HIV quanto o Alzheimer utilizam mecanismos semelhantes para se manifestar no organismo. Isso poderia abrir uma possibilidade inédita para desenvolvimento de uma nova estratégia de tratamento. Atualmente, não existe cura para o Alzheimer, portanto, o tratamento consiste na prescrição de remédios que apenas ajudam a amenizar os sintomas. No Brasil, existem quatro medicações disponíveis tanto nas farmácias quanto na rede pública de saúde: rivastigmina, donepezila, galantamina e memantina.

A pesquisa apontou outro dado interessante: idosos infectados com HIV que utilizam anti-retrovirais tendem a não desenvolver Alzheimer. A explicação está no fato de que a terapia inibe a enzima transcriptase reversa – produzida pelo corpo humano –, que também aparece no processo de desenvolvimento do Alzheimer. Assim, os pesquisadores acreditam que, no caso de pacientes com a doença neurodegenerativa, teoricamente o bloqueio da enzima poderia se tornar uma nova forma de impedir o avanço da doença. Se comprovada a eficiência dos anti-retrovirais para o Alzheimer, os pacientes poderiam contar com mais um remédio capaz de promover melhor qualidade de vida.

Como o Alzheimer se manifesta?

Apesar de diversas pesquisas terem sido realizadas, os cientistas ainda sabem pouco sobre o Alzheimer. Entre as informações importantes reveladas é que existe um padrão no surgimento da doença: a formação de placas amiloides no cérebro – elas são consideradas as principais causadoras do bloqueio e destruição dos neurônios. Quando isso acontece, surge o declínio cognitivo, caracterizado pela perda de memória e dificuldade de raciocínio – características muito conhecidas do Alzheimer.

A formação dessas placas está relacionada a proteína precursora de amiloide (PPA), mas os cientistas ainda não sabem explicar qual é o seu exato papel nesse processo. Apesar disso, a equipe descobriu que mutações no gene PPA, responsável por codificar essa proteína, pode aumentar o risco de início precoce do Alzheimer. Os dados indicam que a condição pode ser desencadeada por mais de 50 mutações diferentes; essas alterações no DNA são responsáveis por aproximadamente 10% de todos os casos precoces da doença.

Em 2012, pesquisadores da Universidade da Islândia haviam descoberto que mutações específicas no gene PPA também são capazes de reduzir em até 40% a probabilidade da formação das placas amiloides. No entanto, ainda não é possível especificar quais alterações aumentam ou diminuem os riscos.

O que Alzheimer e HIV têm em comum?

De acordo com os pesquisadores, o gene PPA gera novas variações genéticas dentro dos neurônios através de um processo conhecido como recombinação genética; para que ele ocorra é necessário utilizar a transcriptase reversa, mesma enzima utilizada pelo vírus HIV para entrar nas células humanas e infectar o indivíduo. Essa atuação é um processo normal do cérebro, no entanto, quando algo dá errado na recombinação genética, esse erro pode desencadear o Alzheimer.

Para chegar a esta conclusão, a equipe utilizou amostras de células doentes e amostras cerebrais saudáveis. A análise mostrou que 100% das amostras com a doença neurodegenerativa tinham números altos de diferentes variações genéticas de PPA em comparação com as saudáveis.

“Se imaginarmos o DNA como uma linguagem que cada célula usa para ‘falar’, descobrimos que nos neurônios apenas uma palavra pode produzir milhares de novas palavras antes não reconhecidas. Isso é como um código secreto embutido em nossa linguagem normal que é decodificado pela recombinação genética. Esse código está sendo usado em cérebros saudáveis, mas também parece ser afetado pelo Alzheimer”, explicou Jerold Chun, principal autor da pesquisa, ao Medical News Today.

Tratamento alternativo

Os pesquisadores acreditam que o bloqueio da enzima transcriptase reversa pode ser uma forma de evitar que ocorra a recombinação genética que pode causar o Alzheimer. Portanto, como as terapias anti-retrovirais, utilizadas no tratamento do HIV, são capazes de inibir a enzima, esse seria um sinal de que os medicamentos contra o vírus HIV podem apresentar bons resultados no tratamento dessa doença degenerativa. Além disso, Chun acredita que o estudo pode ser importante para populações de alto risco, como no caso de pessoas com formas genéticas raras da condição.

Novo olhar sobre o Alzheimer

Além de sugerir uma nova forma de tratamento, a pesquisa ainda ajuda a explicar porque muitos tratamentos que visavam impedir o acúmulo da proteína beta-amiloide – presente na placa amiloide – podem ter falhado. Para a equipe, a as mutações produzidas pelo gene PPA podem estar produzindo diversas alterações nas toxinas e proteínas relacionadas a doença e, portanto, uma abordagem que visa formas únicas das enzimas envolvidas não consegue ser bem-sucedida.

Apesar de lançar luz sobre um problema que intriga pesquisadores do mundo inteiro, Chun admite que há muito para ser descoberto. O especialista ainda disse que pretende avaliar a recombinação genética em diferentes partes do cérebro e descobrir qual é o envolvimento de outros gentes recombinados tanto para o Alzheimer quanto para outras doenças neurodegenerativas.

Com tanto para ser investigado, a disponibilização do novo tratamento pode demorar para acontecer. A boa notícia é que os pesquisadores estão empenhados em descobrir o máximo possível para melhorar a vida dos pacientes com Alzheimer.

Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções cognitivas uma vez que as células cerebrais degeneram e morrem, causando declínio constante na função mental. Os principais sintomas da doença são: dificuldade de memória (especialmente de acontecimentos recentes), discurso vago durante as conversações, demora em atividades rotineiras, esquecimento de pessoas e lugares conhecidos, deterioração de competências sociais e imprevisibilidade emocional.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa doença é responsável por 60% a 70% dos casos de demência – grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. Estima-se que 47 milhões de pessoas sofram de demência no mundo, sendo registrados 10 milhões de novos casos anualmente. No Brasil, o Alzheimer está entre as dez maiores causas de morte e é um problema que afeta 1,2 milhão de pessoas.