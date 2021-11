Média móvel de mortes por Covid-19 é menor que 300 pelo sexto dia

Neste domingo 7, a média móvel de óbitos por coronavírus atinge o sexto dia consecutivo abaixo de 300: o índice registrado é 231,9, de acordo com o levantamento de VEJA. Em declínio – e sem registrar alta há mais de seis semanas – a curva de vítimas fatais está 31,29% mais baixa do que há duas semanas. De acordo com a avaliação de infectologistas, a variação de 15% para menos, na comparação com 14 dias atrás, altera a situação pandêmica para queda.

O total de registros de novos óbitos por Covid-19 foi de 59, o menor número de mortes em 24 horas desde 5 de abril do ano passado, há mais de 19 meses – quando havia menos de 20 dias desde a primeira morte pelo vírus no Brasil (registrada em 17 de março de 2020). Na ocasião, o país contabilizava o total de 486 vítimas fatais da doença – número 1.254 vezes menor que o atual.

O avanço na campanha de vacinação – o país conta com 57% da população completamente imunizada – ameniza a situação pandêmica: a média móvel de novos contaminados é 18,4% mais baixa que a registrada há 14 dias. Em queda, o índice – 9940,6 – está abaixo de 10 mil pela quinta vez desde o início de maio de 2020.

O cálculo da média móvel feito por VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia (confira os gráficos no final da matéria).

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 6.115 novos diagnósticos positivos. Em toda a pandemia, são 21.880.439 contaminados pelo vírus e 609.447 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: