Média móvel de mortes por Covid-19 completa uma semana em estabilidade

Atualizado em 3 out 2021, 19h06 - Publicado em 3 out 2021, 19h05

Por Thaís Gesteira Atualizado em 3 out 2021, 19h06 - Publicado em 3 out 2021, 19h05

Com o ciclo de imunização completa contra Covid-19 atingindo quase 100.000 brasileiros, o país está há uma semana em patamar de estabilidade no número de óbitos por Covid-19. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 3, a média móvel de vítimas fatais está em 500,7 mortes, 10,15% a menos do que há duas semanas. Abaixo de 600 há 28 dias, o momento que o país passa, de acordo com a análise do índice de vítimas fatais, equivale ao de novembro do ano passado, antes que a segunda onda do vírus atingisse o país no primeiro semestre deste ano, provocando picos de mais de 3.100 óbitos na média móvel.

Na média móvel de casos, por sua vez, o cenário é de queda. Neste domingo, esse índice caiu para 16.592,7 casos confirmados da enfermidade por dia – esse volume é 51,61% menor do que há 14 dias. No entanto, isso se deve ao lançamento de dados represados do Rio de Janeiro e de São Paulo no último dia 18, quando somente o Rio de Janeiro lançou mais de 100 mil casos antigos no sistema, deturpando o índice.

O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 9.004 novos diagnósticos positivos e 225 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 21.468.121 contaminados pelo vírus e 597.948 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Continua após a publicidade

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: