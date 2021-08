Mais de 2 milhões de vacinas da Pfizer chegam hoje ao país

O Ministério da Saúde informou que 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegam neste domingo, 1º, ao país. O primeiro voo, com um lote de 1,053 milhões de imunizantes, pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, pouco depois das 7h da manhã. O segundo está previsto para esta tarde. A meta da farmacêutica americana é entregar 13 milhões de doses do antígeno até o início deste mês de agosto.

Após o primeiro semestre com frequentes altas – e picos de mais de 3 100 óbitos na média móvel de óbitos por Covid-19 –, o Brasil terminou julho sem aumento no índice durante o mês, segundo levantamento feito por VEJA. Neste sábado, 31, foram registrados os números mais baixos de mortes desde janeiro, com média de 988,9 vítimas fatais. O avanço da vacinação no país tem reflexo direto no controle da pandemia.

Primeira a obter o registro definitivo para uso no Brasil, a vacina produzida pela Pfizer recebeu aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada em adolescentes a partir de 12 anos.