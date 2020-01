Coronavírus: bairro da Liberdade altera Ano Novo chinês

As tradicionais festividades do Ano Novo Chinês, no bairro paulistano da Liberdade, serão alteradas por temor ao contágio do novo coronavírus (2019-nCov).

A Associação Amizade Brasil e China, responsável pelo evento, divulgou um comunicado no qual diz suspender apresentações com idosos e crianças, além de solicitar que membros da comunidade que estiveram na China e retornaram nos últimos trinta dias “permaneçam em quarentena voluntária”.

O documento ainda afirma que “em respeito ao público”, as apresentações suspensas serão substituídas por outras que “não se enquadrem nas restrições apontadas”.

A programação está marcada para ocorrer nos dias 1 e 2 de fevereiro, na Praça da Liberdade, entre 10h e 20h.

No templo Zu Lai, localizado na cidade de Cotia a 31 quilômetros da capital paulista, também haverá festejos, mas convidados chineses (caso de representantes políticos e membros da imprensa) não estarão presentes.