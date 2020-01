Laboratório faz recall de remédio para úlcera

A Medley, unidade de negócios genéricos da Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda, anunciou recentemente o recall preventivo de 50 lotes do medicamento para úlcera Ranitidina 150 mg e 300 mg. A medida foi tomada devido a uma possível contaminação com uma impureza de nitrosamina chamada N-nitrosodimetilamina (NDMA), que é classificada como possível substância causadora de câncer.

Veja aqui a lista dos lotes envolvidos no recall. A Medley informa que o recolhimento não representa custo para os pacientes e pede que quem possuir algum dos lotes envolvidos, entre em contato com SAC da empresa pelo telefone 0800 729 8000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, recomenda a quem adquiriu um dos lotes do medicamento, a mantê-lo em sua embalagem original e não utilizá-lo. O órgão ressalta que a “empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor”.