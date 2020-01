Ministério da Saúde diz que 11 estados podem ter surto de dengue em 2020

Os nove estados do Nordeste, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro, podem ter um surto de dengue a partir de março de 2020, alerta o Ministério da Saúde. “A dengue é uma doença sazonal. E dentro dessa sazonalidade, de novembro a maio, há uma maior transmissão, devido a fatores como a alta das temperaturas e chuvas”, diz a VEJA Rodrigo Said, porta-voz do Ministério da Saúde. Por se tratar de regiões populosas e pouco afetadas pelo vírus em 2019, o risco de surto é maior este ano.

Said explica que a dengue é transmitida por quatro sorotipos do vírus: o 1, 2, 3 e 4, todos em circulação no Brasil. Surtos acontecem quando há uma alteração no padrão de circulação desses sorotipos. Até 2018, os que causaram epidemias foram o 1 e o 4. Depois, no entanto, houve uma mudança.

Como o sorotipo 2 circulou com maior incidência apenas em partes do Sudeste e Centro-Oeste no últimos anos, há o risco de surto, com uma eventual mudança no padrão de circulação. “É necessário, portanto, emitir um alerta que para os serviços de saúde fiquem atentos a essa possibilidade e possam responder com maior eficácia”, defende.

Said reforça é preciso de uma ação combinada do poder público com a população, já que 80% dos casos de dengue são registrados dentro de residências. Recomenda atenção à água parada em vasos de plantas, caixas d´água, latas, garrafas de vidro, entre outros recipientes.