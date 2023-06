Japão confirma primeira morte no mundo pelo vírus Oz

A primeira morte no mundo causada pelo vírus Oz foi confirmada na última sexta-feira, 23, no Japão. De acordo com o Ministério da Saúde do país asiático, a vítima é uma mulher de cerca de 70 anos que sofreu uma miocardite (inflamação do coração) no ano passado. A suspeita é de que o vírus seja transmitido por carrapatos de corpo duro.

O governo japonês informou que a mulher compareceu a uma clínica em meados de 2022 com sintomas de febre, fadiga e dor nas articulações. O diagnóstico inicial foi de pneumonia e tratamento com antibióticos, mas ela acabou sendo internada no Centro Médico de Tsukuba, na cidade de mesmo nome, após piora dos sintomas. No momento da internação, os médicos encontraram um carrapato alojado na coxa direita da vítima. A autópsia constatou que ela havia sido infectada pelo vírus Oz.

O vírus Oz foi identificado pela primeira vez no Japão em 2018 e não há registro de infecções em outros países, segundo o Ministério. Anticorpos contra o vírus já foram detectados em animais selvagens como primatas, veados e javalis. Dois caçadores também demonstraram defesas contra o patógeno, sugerindo que foram infectados em algum momento.

O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, Tadaki Suzuki, disse ao jornal The Japan Times que ainda não é possível avaliar a gravidade do vírus, já que se trata da primeira morte registrada, mas acrescentou que a identificação de anticorpos em humanos saudáveis indica que algumas pessoas podem ter sintomas leves ou inexistentes. Após a confirmação da causa da morte, o Ministério da Saúde japonês orientou às pessoas que evitem o contato com carrapatos utilizando roupas longas e repelentes, principalmente ao circular em locais com vegetação mais densa, como florestas.