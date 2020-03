Infectologista David Uip testa positivo para coronavírus

O infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, testou positivo para coronavírus nesta segunda-feira, 23.

A informação foi confirmada pelo governador João Doria em suas redes sociais. Doria também afirmou que passará pelos exames correspondentes à Covid-19, pois tem convivido diariamente com o médico que costuma participar de coletivas de imprensa sobre as ações a serem tomadas para conter o impacto da pandemia no Estado.

De acordo com Doria, Uip está isolado, passa bem e permanecerá em sua casa.

Em vídeo, o médico garantiu que seguirá colaborando com o Estado no combate à Covid-19 e agradeceu também às mensagens de solidariedade que tem recebido.

