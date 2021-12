Hospital de Israel inicia testes com 4ª dose de vacina contra Covid-19

Um hospital de Israel iniciou nesta segunda-feira, 27, testes para verificar a segurança e a eficácia de uma quarta dose da vacina contra a Covid-19. Serão imunizados 150 profissionais do Sheba Medical Center que receberam o reforço com o imunizante da Pfizer-BioNTech há quatro meses. O objetivo é verificar a necessidade de uma segunda dose de reforço. O estudo ocorre em meio ao aumento de casos da doença desencadeado pela ômicron, variante de preocupação, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No último dia 21, o governo do país anunciou que vai aplicar a quarta dose da vacina em pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos. A medida ainda deve ser aprovada pelo Ministério da Saúde e, ao entrar em vigor, Israel será o primeiro a adotar a segunda dose de reforço.

“Os cidadãos de Israel foram os primeiros no mundo a receber a terceira dose da vacina Covid-19 e continuamos a ser os pioneiros com a quarta dose também”, disse, na ocasião, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett.

O país tem demonstrado um protagonismo na imunização da população contra a doença e na luta contra a Covid-19, com medidas para evitar a disseminação da doença e campanhas para conscientizar a população.