Hospital Albert Einstein reformula tratamento de obesidade

Obesos tiveram uma redução de quase 50 quilos de açúcar no último ano, devo aos novos tratamentos implementados no Hospital Albert Einstein. Das 35 mil pessoas atendidas pelo Programa Cuidar, do governo, são mil apresentam obesidade, sendo 95% grau I. Com o uso de inteligência artificial, que gerou estatísticas sobre seus clientes acima do peso, integrada aos diagnósticos dos médicos, foi feito um dashboard aos pacientes tratados. Junto a isso, foram realizadas no ambiente institucional, assim como a reformulação das atividades e tratamentos. As mudanças visam ressignificar o tratamento da obesidade e dar mais liberdade aos pacientes, assim como fazer com que se sintam mais incluídos e com voz-ativa no processo.

“Este painel possibilita controle populacional das pessoas com obesidade, direcionando ações e apoiando na mensuração de impacto das demais iniciativas propostas”, explica a equipe médica.

Os dados recentes revelados pelo hospital apontam alta de 62% na ingestão de alimentos funcionais, aumento de 55% no consumo de frutas, 33% no de legumes e redução de 48 quilos no consumo de açúcar.