Governo reduz em 16% quantidade de vacinas prevista para junho

De acordo com o cronograma de entregas de vacina do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, 26, são esperadas para o mês de junho 43,8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A quantidade é cerca de 35,8% a mais do que a cota recebida em maio, mas 16% menor do que a previsão divulgada na semana passada.

O principal desfalque ocorreu na produção da Fiocruz, responsável pela fabricação e distribuição da vacina de Oxford-AstraZeneca no Brasil. Inicialmente, estavam previstas 34,2 milhões de doses. Nesta semana, a quantidade caiu para 20,9 milhões. Em audiência na Câmara dos Deputados, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse nesta quarta que a Fiocruz informou que a redução na produção ocorreu devido ao atraso no recebimento de insumos da China para o envase do imunizante.

LEIA TAMBÉM: Farmacêuticas contra a concorrência

Na semana passada, os dois principais fornecedores de vacinas para o Brasil, a Fiocruz e o Instituto Butantan, paralisaram a fabricação de novas doses devido à falta de matéria-prima, o ingrediente farmacêutico ativo. No sábado, 22, a Fiocruz recebeu IFA para a produção de 12 milhões de doses.

A conta do Ministério da Saúde considera ainda 6 milhões de doses da CoronaVac, fornecidas pelo Instituto Butantan. No entanto, a quantidade de IFA recebido pelo Instituto na última terça-feira, 25, só é suficiente para fabricar cerca de 5 milhões de doses. O que significa que o Butantan só será capaz de cumprir essa previsão se receber mais insumos. Há ainda 4 milhões de doses de Oxford-AstraZeneca fornecidas pelo programa Covax Facility, ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS), 842,4 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech também fornecidas pelo Covax – que inicialmente estavam previstas para maio – e mais 12 milhões de doses da Pfizer, entregues pela farmacêutica.

Para o semestre que vem, ainda não há previsão mensal de entregas. O calendário divulgado pelo Ministério da Saúde contempla apenas o trimestre. Dessa forma, para o terceiro trimestre (julho a setembro) estão prevista 176,1 milhões de doses e para o quatro trimestre (outubro a dezembro), 310,5 milhões.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: