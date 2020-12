Governo avança nas negociações para compra de vacinas da Pfizer

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira, 7, que “avançou” nas tratativas para comprar doses da vacina para Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech.

Em nota, a pasta da Saúde afirmou que os termos “já estão bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana com a assinatura do memorando de intenção”. A previsão é que essas 70 milhões de doses sejam entregues no ano que vem — ainda não foi descrito, no entanto, em qual mês.

A recente decisão figura como uma mudança de postura do Ministério da Saúde. Até então, parte do seu corpo técnico tinha deixado claro não ter interesse em comprar uma vacina que precisa ser acondicionada a temperaturas inferiores ao comum da rede de resfriamento brasileira. Que é de 2 a 8 graus. No caso da vacina da Pfizer, são necessários 70 graus negativos. Até esta segunda, Governo apostava grande parte das fichas nas negociações com a vacina de Oxford — que tem 100 milhões de doses garantidas para o primeiro semestre. Há ainda tratativas com o consórcio Covax Facility, que garante mais 46 milhões de doses para o início do ano que vem.

A vacina da Pfizer é a que atualmente mais apresentou documentos para o pedido de liberação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Anteriormente, o imunizante recebeu aval para recrutar 3.100 voluntários na fase 3 dos testes no país. O fármaco tem eficácia aferida em 95%.