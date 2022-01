Estudo mostra que uso de máscara em crianças reduz fechamento de creches

Um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Yale com 6.654 profissionais que atuam em creches nos 50 estados norte-americanos apontou que o uso de máscaras por crianças com mais de 2 anos é capaz de reduzir em 14% o fechamento das unidades por casos de Covid-19. A pesquisa foi publicada nesta quinta-feira, 27, no periódico Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open.

No estudo, os pesquisadores avaliaram o recorte de 22 de maio a 8 de junho de 2020, ainda no primeiro ano da pandemia, e verificaram queda de 13% na interrupção das atividades no ano seguinte. Para as que mantiveram o uso da proteção por um ano, o índice foi de 14%.

“Esses resultados sugerem que o uso de máscaras por crianças em programas de puericultura está associada à redução do fechamento de programas, apoiando a recomendação atual de uso da proteção em crianças mais jovens fornecida pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças”, diz trecho da pesquisa.

Com a redução da necessidade de fechar as unidades por casos suspeitos ou confirmados em alunos e funcionários, é possível manter as aulas presenciais, tendo em vista que o modelo online é desafiador para crianças mais novas.

A interrupção das aulas tem impacto para as crianças e seus pais. Ela interfere no desenvolvimento dos pequenos, no aprendizado e na socialização. Os pais, por sua vez, ficam sem opção para trabalhar e manter o cuidado dos filhos. As máscaras, segundo o estudo, são uma medida eficaz para reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 por gotículas em ambientes de risco, caso das salas de aula.