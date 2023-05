Estados Unidos aprovam novo remédio para ondas de calor da menopausa

As ondas de calor, também conhecidas como fogachos, estão entre os sintomas mais desagradáveis da menopausa e atingem cerca de 80% das mulheres e pessoas que menstruam durante o período, que representa o fim da vida reprodutiva e ocorre na faixa dos 45 aos 55 anos. Após três ensaios clínicos de fase 3 com 3 mil participantes dos Estados Unidos, Canadá e da Europa, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, aprovou o medicamento oral não hormonal Veozah (fezolinetant) para tratar episódios moderados a graves.

O fármaco age no receptor de neuroquinina 3 (NK3), que atua na regulação da temperatura corporal pelo cérebro. Antes da menopausa, há um equilíbrio entre o estrogênio, hormônio produzido pelos ovários, e substâncias químicas presentes no cérebro. Com a queda do hormônio, ocorre uma desregulação que leva aos sintomas de sudorese, rubor e calafrios.

“O Veozah usa um novo mecanismo de ação para atingir a causa raiz de sintomas vasomotores moderados a graves devido à menopausa”, disse, em comunicado, Marci English, vice-presidente e chefe de desenvolvimento biofarmacêutico da Astellas. É dito que uma pessoa chegou à menopausa quanto ela fica sem menstruar por 12 meses consecutivos.

O diferencial do tratamento, liberado na última sexta-feira, 12, é que ele não contém hormônios, um benefício para pacientes que têm histórico de sangramento vaginal, derrame, ataque cardíaco, coágulos sanguíneos ou doença hepática e não têm liberação para fazer terapias hormonais.

“A introdução de uma nova molécula para tratar as ondas de calor moderadas a graves da menopausa fornecerá uma opção adicional de tratamento seguro e eficaz”, afirmou, em nota, Janet Maynard, diretora do escritório de Doenças Raras, Pediatria, Medicina Urológica e Reprodutiva do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da FDA.

O medicamento deve ser tomado em um esquema semelhante ao das pílulas anticoncepcionais: um comprimido por dia sempre no mesmo horário. Caso a pílula seja esquecida, deve ser tomada o mais rápido possível e o tratamento deve ser retomado normalmente no dia seguinte.

O Veozah não é indicado para pacientes com cirrose, lesão renal grave ou doença renal terminal. Antes da primeira dose, é necessário fazer exames de sangue para avaliar a presença de danos no fígado e, nos primeiros nove meses de uso, os testes devem ser repetidos a cada três meses.

Os efeitos colaterais mais comuns foram: dor abdominal, diarreia, insônia, dor nas costas e elevação de enzimas hepáticas.

Continua após a publicidade

Siga