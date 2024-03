Em teste, pílula contra obesidade reduz 13,1% do peso em 12 semanas

Uma nova molécula chamada amicretina demonstrou potencial para o tratamento da obesidade em um estudo de fase 1 realizado pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, detentora dos medicamentos Ozempic e Wegovy, indicados para diabetes e obesidade, respectivamente. No ensaio, com 16 pacientes, a droga experimental levou à redução de 13,1% do peso corporal em 12 semanas.

Em nota, a empresa informou nesta quarta-feira, 13, que o estudo foi concluído no primeiro trimestre desse ano e envolveu pacientes com peso corporal médio basal de 89 kg. “Este foi um estudo em estágio inicial envolvendo um total de 144 pacientes, desenhado para avaliar o perfil de segurança, tolerabilidade e farmacocinética da amicretina e a viabilidade de prosseguir com o desenvolvimento clínico adicional”, informou.

Segundo a Novo Nordisk, a molécula “demonstra potencial e a expectativa é alcançá-lo por meio de estudos clínicos mais robustos nos próximos anos”.

Assim como a semaglutida, presente em medicamentos aprovados da empresa, droga experimental atua em dois receptores de hormônios ligados à saciedade: GLP-1 e amilina. Essa classe de medicamentos estão entre as apostas dos cientistas como potente arma contra a obesidade, porque, ao agir nos receptores desses hormônios, que são produzidos pelos intestinos, levam à regulação do apetite e reduzem o ritmo de esvaziamento do estômago. Assim, aumentam a duração da sensação de saciedade.

De acordo com a farmacêutica, os efeitos colaterais se assemelham aos observados em medicamentos à base de GLP-1. Entre eles, estão: alterações gastrointestinais, como náuseas, diarreia, vômitos, constipação e dores abdominais.

Continua após a publicidade

Potencial

Mesmo sendo um estudo em estágio inicial, de fase 1, os achados demonstram potencial para a molécula. Em testes, Wegovy, indicado para obesidade e ainda não disponível no Brasil, foi capaz de reduzir o peso corporal em até 17% em 68 semanas.

Segundo a farmacêutica, o tratamento – feito com injeções semanais – ajudou na redução de 20% do peso corporal de uma em cada três pessoas e 83,5% dos pacientes apresentaram queda no peso igual ou superior a 5%.