Em casa, Faustão agradece apoio do público e a família do doador

Fausto Silva postou um vídeo em suas redes sociais para agradecer o apoio do público e os familiares do doador de seu coração. Mais magro, vestindo camiseta e blusa de mangas longas, voz um pouco pausada, o apresentador utilizou o jardim de sua residência para enviar a mensagem em suas redes sociais. Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo, 10, e seguirá o tratamento em casa.

O apresentador mandou uma mensagem de agradecimento para todas as pessoa que oraram por sua recuperação. “Alô galera, já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês, que rezaram fizeram mensagens de solidariedade, de apoio, tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, disse Faustão.

Faustão afirmou que nunca vai se esquecer da família que liberou o coração para doação. “Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, vou rezar para eles o resto da minha vida”, disse. O apresentador afirmou que um caso de transplante serviu e inspiração para sua cirurgia, o da garota Ane Garnero, que esperou seis meses para o transplante. “Eu tive mais sorte na questão do meu tipo e sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje tá muito bem, uma vitalidade incrível”.