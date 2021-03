Doses da Sputnik V adquiridas pelo Nordeste vão integrar Programa Nacional

As 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, e negociadas pelos estados do Nordeste no Brasil, vão integrar o Plano Nacional de Imunizações (PNI), afirmou neste sábado o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Segundo ele, os governadores da região se reuniram hoje com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que vai atuar como intermediário na negociação que deve ser fechada na próxima semana.

Até o momento, a Sputnik V ainda não recebeu autorização de uso emergencial no país da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aguarda a entrega de alguns documentos da farmacêutica responsável. O governo federal já negociou 10 milhões de doses do imunizante russo. A expectativa é que um primeiro lote desembarque no aeroporto de Guarulhos (SP), em abril, e comece a ser distribuído pelo país.