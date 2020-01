Doença misteriosa causa morte em Minas Gerais

Uma doença misteriosa assusta os moradores de Minas Gerais. Os pacientes apresentam problemas gastrointestinais – como náuseas, vômitos e dor abdominal -, insuficiência renal aguda e alterações neurológicas – com paralisias e dificuldades na visão. Oito casos suspeitos da doença são investigados pelo estado: seis em Belo Horizonte, um em Nova Lima e outro em Ubá, no interior do estado.

Todos os pacientes são homens, com idade entre 23 e 76 anos. O primeiro caso foi registrado em 19 de dezembro e um dos pacientes, de 55 anos, morreu na terça-feira (7) em Juiz de Fora, onde estava internado. Entretanto, a causa do problema ainda é desconhecida. Exames foram realizados pela Fundação Ezequiel Dias, que abriga o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, e ainda não há resultados conclusivos.

A Secretaria de Saúde da capital investiga os aspectos clínicos, epidemiológicos e sanitários da doença. Além disso, fiscais sanitários agem na coleta de alimentos e demais produtos, para análise laboratorial, além de vistorias nos locais de aquisição desses produtos.

A Polícia Civil de Minas Gerais está verificando indícios de crime relacionado à doença desconhecida. Há suspeita que uma bebida pode ter causado os sintomas. Até o momento, amostras de bebidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística para serem examinadas.

De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, uma força tarefa foi formada com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o Ministério da Saúde. Uma equipe especializada em epidemiologia foi enviada a Belo Horizonte na terça-feira para colaborar na investigação e no diagnóstico dos casos, segundo o Ministério da Saúde.

O governo do estado pede que novos casos sejam comunicados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.

(Com Agência Brasil)