Diretor da OMS prevê fim da pandemia de Covid-19 na Europa

O diretor do escritório europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS), Hans Kluge, afirmou neste domingo, 23, que a Europa está a caminho do fim da pandemia de Covid-19. “É plausível que a região esteja se aproximando do final da pandemia”, disse. De acordo com ele, a variante ômicron, que pode contaminar 60% dos europeus até março, pode trazer uma imunidade global. “Seja graças à vacina, seja porque as pessoas estarão imunizadas pelas contaminações, e também devido à uma baixa nas infecções por causa da estação”, completou ele, em referência ao verão europeu.

O diretor regional, porém, alertou para a continuidade das medidas protetivas já que o vírus é muito versátil e sujeito a várias mutações. E afirma que a Covid-19 ainda não se tornou uma endemia. “Endêmico significa que podemos prever o que acontecerá, e esse vírus nos surpreendeu mais de uma vez. Então, devemos permanecer muito prudentes”, recomendou.

Com a rápida disseminação da variante ômicron, que começou a ser detectada no final de novembro no continente europeu, a região passou a ser o epicentro da pandemia. Segundo dados da OMS, em 18 de janeiro, 15% dos novos casos de Covid-19 foram causadas pela nova cepa. De acordo com a Agência de Saúde Europeia, a ômicron é atual variante dominante na Europa.