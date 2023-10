Diretor da OMS condena bombardeio a hospital em Gaza que matou 500

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitiu um posicionamento nesta terça-feira, 17, condenando o bombardeio ao Hospital Árabe Al Ahli, na região norte da Faixa de Gaza, que causou a morte de, ao menos 500 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

“Nós apelamos pela proteção imediata dos civis e aos serviços de saúde e pela reversão das ordens de evacuação”, disse, em sua conta no X (antigo Twitter). Na semana passada, em meio ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o exército israelense estipulou um prazo para que a população do norte do território da Palestina se deslocasse para o sul.

