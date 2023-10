Israel afirma que hospitais ‘não são alvo’ e culpa terroristas pelo ataque

As Forças de Defesa de Israel (FDI) se pronunciaram nesta terça-feira, 17, após o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmar que 500 pessoas morreram em um ataque ao hospital Al Ahli, na Faixa de Gaza. As defesas israelenses afirmaram que hospitais “não são alvos” e acusaram o grupo aliado ao Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, pelo disparo que causou a explosão mortal.

Um porta-voz das FDI disse que a Jihad Islâmica, que atua ao lado do Hamas na guerra contra Israel, teria efetuado disparos de foguetes contra o território israelense e que um deles teria atingido o hospital.

“Segundo informações da inteligência, serviços secretos e de várias fontes que temos, a organização terrorista Jihad Islâmica é responsável pelo disparo frustrado que atingiu o hospital”, informou o Estado de Israel na plataforma X, antigo Twitter.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023