Criança pode ser vegetariana?

Muitos pais se questionam se as crianças podem ter uma dieta vegetariana e ficam apreensivos sobre a possibilidade de a escolha interferir no crescimento e demandar reposição de nutrientes. Um estudo canadense revisado por pares e publicado na revista científica Pediatrics veio para tirar esta dúvida e concluiu que elas têm crescimento e nutrição semelhantes aos de crianças que consomem carne. Mas a alimentação precisa ser balanceada, porque os pequenos vegetarianos tendem a apresentar baixo peso, um indicador de desnutrição.

O estudo foi feito com 8.907 crianças de seis meses a 8 anos por pesquisadores do St. Michael’s Hospital of Unity Health Toronto com dados coletados entre 2008 e 2019. Os cientistas descobriram que o grupo que seguia a dieta vegetariana tinha índice de massa corporal (IMC) médio, altura, ferro, vitamina D e níveis de colesterol semelhantes ao de quem consumia carne. A pesquisa não encontrou evidências de sobrepeso ou obesidade.

Um alerta apontado pelos cientistas foi sobre o baixo peso, indicador de desnutrição, que pode ser um sinal de que a alimentação não está fornecendo os nutrientes necessários para sustentar o crescimento infantil.

“Os padrões alimentares à base de plantas são reconhecidos como um padrão de alimentação saudável devido ao aumento da ingestão de frutas, vegetais, fibras, grãos integrais e redução da gordura saturada; entretanto, poucos estudos avaliaram o impacto das dietas vegetarianas no crescimento infantil e no estado nutricional. As dietas vegetarianas parecem ser apropriadas para a maioria das crianças”, disse Jonathon Maguire, principal autor do estudo e pediatra do hospital em comunicado sobre o estudo.

