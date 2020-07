Covid-19: número de casos cai 2% em comparação com o último sábado

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu neste sábado, 4, os 1.577.004 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 64.265 óbitos em decorrência da Covid-19. Apenas nas últimas 24 horas, foram 37.923 novos diagnósticos positivos e 1.091 mortes.

No último sábado, 27, o painel do governo apontava para 38.693 novos registros e 1109 novos óbitos nas últimas 24 horas. Isso representa uma redução de 1,6% no número de mortes e queda de 2% nos diagnósticos positivos em comparação com os dados de hoje.

A incidência de Covid-19 em todo o país é de 750,4 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,1% e taxa de mortalidade de 30, 6 por 100 mil habitantes, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Há ainda 876.359 (55,6%) pacientes recuperados e 363.380 (40,4%) em acompanhamento.