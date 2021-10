Covid-19: Média móvel de mortes é a menor do ano

11 out 2021, 19h39

Por Matheus Deccache 11 out 2021, 19h39

A campanha de vacinação segue impactando de maneira positiva os números da Covid-19 no Brasil. Com 202 mortes registradas pela doença nesta segunda-feira, 11, a média móvel de óbitos chegou a 437,3 e, a exemplo do último dia 7, atingiu o menor valor de 2021. Desse modo, o índice é 17,23% menor em relação há duas semanas e está em diminuição pelo quinto dia consecutivo.

A média móvel de novos casos também está sendo impactada pela maior aplicação dos imunizantes. Nas últimas 24 horas, 6.918 diagnósticos foram registrados no Brasil, menor valor em 20 dias. Desse modo, o índice chega a 14.884,6, o menor desde 20 de maio de 2020, há mais de 500 dias, segundo levantamento feito por VEJA.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 6.918 novos casos e 202 mortes, o Brasil chega a 21.582.738 diagnósticos de Covid-19 e 601.213 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: