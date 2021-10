Covid-19: Média de mortes completa 15 dias abaixo de 400 e bate recorde

26 out 2021, 19h03

Por Matheus Deccache 26 out 2021, 19h03

A campanha de vacinação segue impactando de maneira positiva os números da Covid-19 no Brasil. Com 442 mortes registradas pela doença nesta terça-feira, 26, a média móvel de mortes chegou a 341,6 e completa o 15º dia consecutivo abaixo de 400. Esse é o maior período em que o índice permanece abaixo de 400 desde que a média de vítimas fatais ultrapassou esse valor pela primeira vez, em 3 de maio de 2020. No entanto, a curva de vítimas fatais voltou ao patamar de estabilidade após 19 dias em declínio.

Já a média móvel de novos casos segue a mesma tendência. Com os 13.424 diagnósticos registrados nas últimas 24 horas, o índice chegou a 12.015,0 e também voltou a permanecer estável após duas semanas consecutivas em queda. Desse modo, a curva de brasileiros infectados pelo novo coronavírus completa a marca de 28 dias sem crescimento, segundo levantamento feito por VEJA.

O cálculo de médias móveis feito pelo levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia. Os gráficos ao final da matéria mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país.

Com 13.424 novos casos e 442 mortes, o Brasil chega a 21.748.984 diagnósticos de Covid-19 e 606.246 óbitos desde o início da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: