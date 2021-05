Covid-19: infecção da gestante não afeta a visão do bebê, diz estudo

Existe um assunto ainda pouco discutido pelos estudos científicos, mas muito comum nos consultórios médicos, que é o possível impacto da Covid-19 da gestante na visão do recém-nascido. A questão é importante tendo em vista o mecanismo da associação de problemas de visão a outros vírus, como o e citomegalovírus e o Zika vírus.

Um novo estudo, conduzido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com apoio institucional do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), ilumina a questão. Publicado no JAMA Ophthalmology, um dos mais conceituados do mundo para esta especialidade, o trabalho concluiu que nenhum deles apresentou alterações oculares.

O estudo avaliou dados de 165 recém-nascidos, com idades entre 1 a 18 dias. As mães testaram positivo para a Covid-19 quando estavam entre a primeira e a 40ª semana de gestação. Os pesquisadores vão agora ampliar as análises.