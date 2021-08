Covid-19: Curva de mortes durante a pandemia completa 60 dias sem alta

A curva de mortes por Covid-19 voltou à estabilidade, neste domingo (22), após leve queda registrada ontem (21). No levantamento feito por VEJA, o Brasil apresentou, hoje, média móvel de 781,3 óbitos, com índice de -13,42% de variação em comparação aos números registrados em 8 de agosto. A avaliação é feita por infectologistas, que fixam a variação de 15% na comparação com o índice registrado há duas semanas como ponto de inflexão para que se mude o patamar de risco. Abaixo disso, é considerada a estabilidade. Assim, o país completa 60 dias sem que a curva de vítimas fatais registre alta. Neste fim de semana, pela primeira vez desde 6 de janeiro, o Brasil computou médias móveis de mortes abaixo de 800.

Na média móvel de casos, o cenário no Brasil também é de estabilidade. O índice deste domingo aponta média móvel de 29.541,7 novos diagnósticos, com variação de -9,03% na comparação com o segundo domingo do mês. Estes dados, divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram a potência da vacinação no combate ao coronavírus.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 14.404 novos diagnósticos positivos e 318 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 20.570.891 contaminados pelo vírus e 574.527 vítimas em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país. O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: