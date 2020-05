Covid-19: Brasil volta a ser 3° país com mais casos no mundo

O Brasil voltou a ser o terceiro país com maior números de infecções pelo novo coronavírus, de acordo com dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins. A Rússia atualizou seu número de contaminados para 335.882, enquanto o Brasil ontem contabilizava 330.890 casos confirmados, de acordo com dados divulgados pelo ministério da Saúde na sexta-feira, 22.

Foram confirmados 20.803 novos diagnósticos no Brasil em 24 horas, o maior aumento diário da série histórica. Com esse aumento, o Brasil havia ultrapassado a Rússia e ocupava o segundo lugar no ranking mundial de países com mais casos de coronavírus. Isso mudou quando a Rússia atualizou seus números , que ontem eram de 326.448 casos. Os Estados Unidos se mantêm em primeiro lugar com 1.598.631 infecções confirmadas.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

O número de mortes registrados no Brasil nas últimas 24 horas foi de 1.001. Agora, o total de mortes em decorrência da Covid-19 no país é de 21.048. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos oficiais. São 76.871 casos, 5.733 mortes. O Ceará passou o Rio de Janeiro em número de casos confirmados e é o segundo estado mais afetado pela pandemia. São 34.573 casos e 2.251 mortos.

Estão em acompanhamento 174.412 (52,7%) pessoas e 3.552 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 135.430 (40,9%).