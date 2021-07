Covid-19: Brasil registra menor número de novos casos em 24h desde janeiro

Com 17.031 registros de novos casos de Covid-19, o Brasil atingiu a média móvel de 44.922,9 diagnósticos nesta segunda-feira, 12, a menor desde o dia 14 de fevereiro — na ocasião a média móvel foi de 44.267,6. O índice segue em queda desde 7 de julho. A última vez que houve um registro de novos casos inferior ao desta segunda foi no dia 2 de janeiro, quando 15.827 brasileiros foram diagnosticados com a doença.

O principal motivo do declínio é a aceleração na campanha de vacinação do país. Com 115.189.207 doses de vacinas aplicadas, o número de mortes também dá sinais de queda: nesta segunda-feira o número de óbitos em 24 horas ficou abaixo dos 1.000 pela quarta vez no mês de julho — foram contabilizadas 745 vítimas fatais.

O cálculo de médias móveis feito para o levantamento de VEJA consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia e evitar as distorções eventualmente existentes nos registros diários.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 17.031 novos diagnósticos positivos. Em toda a pandemia, são 19.106.971 contaminados pelo vírus e 534.233 vítimas fatais em todo o território nacional.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: