Covid-19: Brasil apresenta menor média móvel de casos desde fevereiro

O levantamento feito por VEJA mostra que o contágio por Covid-19 está sofrendo quedas frequentes. Nesta segunda-feira, 5, a média móvel de casos no Brasil registrou o menor número desde o dia 23 de fevereiro deste ano. Significa que o número de contaminados, em média, vem caindo no país.

O cenário é de queda consistente tanto nos casos quanto nas mortes pela doença. A avaliação é feita por infectologistas. Eles determinam que a variação em relação ao número apresentado duas semanas atrás seja superior a 15%, para cima ou para baixo, para aferir se há um ponto de inflexão para uma mudança de tendência. Há seis dias, o Brasil registra mais de 15% de redução nos dois índices, o que mostra que a situação atual é de melhora na situação pandêmica.

A média móvel de casos no dia foi 33,08% inferior à registrada há duas segundas-feiras atrás, enquanto a média móvel de mortes está 23,25% abaixo do valor no mesmo período. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 22.703 novos diagnósticos positivos e 695 novos óbitos por Covid-19. Em toda a pandemia, são 18.792.511 contaminados pelo vírus e 525.112 vítimas fatais em todo o território nacional.

Os gráficos no final da matéria do levantamento de VEJA mostram a evolução diária da média móvel no Brasil, nas cinco regiões geográficas, nos 26 estados da Federação (mais o Distrito Federal) e nas 27 capitais do país. O cálculo de médias móveis consiste em somar todos os registros dos últimos sete dias e dividir o total por sete. Assim, é possível ter uma visão ampla do atual momento da pandemia.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: