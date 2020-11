Covid-19: As capitais com o menor número de casos por 100 mil habitantes

Há duas semanas, um levantamento exclusivo de VEJA permitiu comparar a situação atual dos Estados brasileiros na pandemia do novo coronavírus considerando a população de cada lugar. Desta vez, o recorte feito foi o das capitais do país. O cálculo utilizado é o da média móvel por 100.000 habitantes, que mostra o cenário de cada local considerando as variações de população de cada um deles – o que possibilita mostrar, de forma realista, quem sofre mais com a doença.

O índice de média móvel por 100.000 habitantes do levantamento de VEJA mostra que Curitiba é a melhor capital em relação aos casos com taxa de apenas 1. Ou seja, a média por dia é de apenas um novo infectado a por esta parcela da população. Em relação às mortes, o melhor cenário aparece em São Luís. Desde o último dia 12, a capital maranhense teve apenas dois óbitos e apresenta um índice de apenas 0,01.

Do outro lado do levantamento aparecem Florianópolis e Goiânia. A capital de Santa Catarina é a líder na listagem dos casos: atualmente, a média móvel de novos registros é de 69,8 a cada 100.000 habitantes. Já a cidade de Goiás é a primeira colocada nas mortes, com índice de 0,58 óbitos. Neste domingo, 8, foram registrados 162.397 novos casos e 128 óbitos em todo o país.

Confira a situação de todas as capitais brasileiras na média móvel por 100.000 habitantes*:

CASOS

Continua após a publicidade

Florianópolis: 69,8

Boa Vista: 39,1

Vitória: 33,9

Porto Alegre: 26,6

Cuiabá: 24,7

Porto Velho: 21,6

Macapá: 20,9

Campo Grande: 18,9

Rio Branco: 18,6

Goiânia: 17,3

Teresina: 14,7

Belém: 14

Brasília: 12,6

Palmas: 11,7

Manaus: 11,5

João Pessoa: 9,4

São Luís: 6,4

Aracaju: 6

Fortaleza e São Paulo: 5,6

Belo Horizonte: 5,4

Rio de Janeiro: 5,3

Salvador: 3

Recife: 2,9

Maceió: 2,2

Natal: 1,6

Curitiba: 1

MORTES

Goiânia: 0,58

Porto Alegre: 0,53

Florianópolis: 0,46

Rio de Janeiro: 0,45

Aracaju, Manaus e Vitória: 0,39

Campo Grande: 0,37

João Pessoa: 0,32

Brasília: 0,30

Teresina: 0,28

Cuiabá: 0,26

Macapá: 0,20

São Paulo: 0,19

Recife: 0,18

Belo Horizonte: 0,16

Belém e Natal: 0,11

Maceió, Palmas e Salvador: 0,10

Porto Velho: 0,08

Rio Branco: 0,07

Boa Vista e Curitiba: 0,04

Fortaleza: 0,03

São Luís: 0,01

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões:

*Por um problema no sistema do banco de dados, o Ministério da Saúde não fez nenhuma nova atualização desde a última quarta-feira, 4.