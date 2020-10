Covid-19: Os estados com o menor número de casos por 100 mil habitantes

Atualizado em 25 out 2020, 19h50 - Publicado em 25 out 2020, 19h41

Qual estado brasileiro sofre menos hoje com a pandemia do novo coronavírus? E qual está em uma situação pior? Um levantamento exclusivo de VEJA compara todas as regiões do país por uma mesma métrica: um cálculo da média móvel de por 100.000 habitantes, o que possibilita estabelecer quem sente mais os efeitos da Covid-19.

Em relação aos casos, o Alagoas é o que tem o menor número de novas notificações por 100.000 habitantes: 2,9. Em seguida estão Pernambuco (5,0), Maranhão (5,8), Rio de Janeiro (7,0) e Ceará (8,1).

Na outra ponta, Roraima é o estado que tem atualmente uma maior parcela da população sendo contaminada pelo vírus. Logo depois aparecem Distrito Federal (20,9), Espírito Santo (20,9) e Amazonas (19,7).

Os estados com menos mortes são Ceará (0,06), Pernambuco (0,10), Santa Catarina (0,12) e Rondônia (0,12). O Pará é o último na lista de óbitos, com uma média móvel de apenas 0,07 morte por essa parcela da população. O Distrito Federal é o pior na lista, com 0,42 morte a cada 100.000 habitantes.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados: