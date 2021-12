Covid-19: Apagão de dados do governo afeta análise da pandemia no país

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste fim de semana indicam 139 óbitos por Covid-19 nas últimas 48 horas – foram divulgadas 53 mortes no sábado, 11, mais 86 neste domingo, 12. No levantamento feito por VEJA, o país apresentaria, assim, média móvel de 170,6 óbitos, com queda de 26,25% no índice em comparação com os números computados há duas semanas.

Estes números, entretanto, não contam com os dados de pelo menos dez estados – São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Roraima e Tocantins) – além do Distrito Federal, que tiveram a divulgação dos números impactada pela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, provocada pelo ataque hacker, que aconteceu na madrugada da sexta-feira, 10, e tirou do ar o sistema e-SUS Notifica (registra casos de Covid-19), entre outros sistemas de informação relacionados à Covid-19.

Além de impactar a análise da situação pandêmica neste fim de semana, o represamento de dados significa, ainda, o lançamento posterior no sistema, o que acarretará em aumento distorcido da média e grandes variações percentuais na curva de vítimas fatais nos próximos dias.

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 no Brasil, nas cinco regiões do país e em todos os Estados:

Continua após a publicidade

Confira a média móvel da pandemia da Covid-19 nas 27 capitais brasileiras, separadas em suas regiões*: