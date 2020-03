Coronavírus: Secretaria de Saúde confirma segunda morte no Rio

A segunda morte por coronavírus por confirmada nesta quinta, 19, pela secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 69 anos, morador de Niterói, e que faleceu na terça, 17. O idoso era diabético e hipertenso e apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia no dia 11 de março, após ter contato com o enteado recém-chegado de viagem ao exterior e que testou positivo para o Covid-19. O material para análise foi encaminhado para o Laboratório Central Noel Nutels, que confirmou o resultado.

A primeira vítima de coronavírus foi uma mulher, de 63 anos, moradora de Miguel Pereira, no centro-sul fluminense. A confirmação do exame da idosa, que teve contato com sua empregadora que passou férias na Itália e testou positivo para o coronavírus, foi divulgada na manhã de quinta, 19.

Até o momento, o estado do Rio registra 65 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (7) Barra Mansa (1), Miguel Pereira (1) e Guapimirim (1).

Desde terça, 17, o governador Wilson Witzel decretou situação de emergência pelo Covid-19, com recomendação para limitar o atendimento ao público em bares e restaurantes, reduzir o horário de funcionamento em shoppings centers e suspender aulas em escolas públicas e privadas.